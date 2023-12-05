Путин рассказал, как мама поставила его в угол

По словам президента, все закончилось объятиями и поцелуями

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал сокровенную историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

"[Какое мое самое доброе воспоминание из детства, связанное] с семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: "Ты будешь прощение просить или нет?" Чем закончилась эта история, я вам скажу один на один, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор", - поделился он в ходе II заседание набсовета "Движения первых", с улыбкой отвечая на вопрос от воспитанников медиацентра из Вологодской области.

Президент уточнил, что ему тогда было примерно три-четыре года.

Через некоторое время Путин снова сам вернулся к этой теме. Глава государства признался, что вопрос был неожиданным и он рассказал первое, что пришло в голову. "Мама поставила в угол: ходила-ходила, спрашивала: "Будешь прощения просить? Не будешь?". Потом взяла на руки, начала нацеловывать в разные места", - все же пересказал он разрешение ссоры.

Как считает Путин, в этом и выражается материнская любовь, которая потом остается в душе каждого человека и подсознательно сопровождает его всю жизнь. "Вот это и есть воспитание, - уверен он. - Неслучайно мы следующий год объявили Годом семьи".

По мнению президента, воспитание начинается даже не с детского сада, а раньше - фактически при рождении ребенка. "Он чувствует, как к нему относятся близкие", - пояснил глава государства.