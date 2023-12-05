Стартовал сезон зимней навигации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сезон зимней навигации стартовал в Финском заливе, начались ледокольные проводки судов. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП "Росморпорт".

"В Финском заливе стартовал сезон зимней навигации 2023-2024 годов. Ледоколы ФГУП "Росморпорт" обеспечили первые проводки в акваториях морских портов Большой порт Санкт-Петербург и Выборг", говорится в сообщении.

Период ледокольных проводок объявлен в вышеперечисленных морских портах, а также в морских портах Высоцк, Приморск, Усть-Луга и на подходах к ним, так как уже установились отрицательные температуры воздуха, началось активное образование льда в акваториях портов, Невской губе, Кронштадтском корабельном фарватере, Санкт-Петербургском морском канале, Выборгском заливе.

Как рассказали в "Росморпорт", ледокол "Капитан М. Измайлов" 30 ноября провел первое судно на вход в Большой порт Санкт-Петербург и два судна - на выход из него. На данный момент проводки на Санкт-Петербургском морском канале осуществляет ледокол "Иван Крузенштерн".

С 1 декабря ледокол "Капитан М. Измайлов" начал ледокольные проводки в морской порт Выборг и в обратном направлении.

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" сообщали, что навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве стартовал 10 апреля и завершился 30 ноября. На рукавах Невы мосты стали разводить с 20 апреля и завершили 15 ноября. За это время "Мостотрест" выполнил 2 260 разводок петербургских мостов. Под переправами в этом сезоне прошло по Неве прошло 1,5 тыс. судов.