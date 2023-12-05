Кравцов предложил распространить проект "Орлята России" на дошкольников

Министр просвещения отметил, что формируются команды "в хорошем смысле заряженных, инициативных, увлекающихся школьников"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить проект "Орлята России" на детей дошкольного возраста.

"Очень важно, что у нас в проекте "Орлята России" ребята принимают участие всем классом. Их сопровождают учитель начальных классов, советник по воспитанию, старшеклассник-наставник. Уже с начальной школы мы видим, как формируются команды в хорошем смысле заряженных, инициативных, увлекающихся школьников. Мы предлагаем, уважаемый Владимир Владимирович, масштабировать этот проект на дошкольный возраст. И эксперты, и методисты, и ученые говорят, что мероприятия по типу "орлят" нужно организовывать в детских садах", - сказал он, выступая по ВКС на II заседании наблюдательного совета "Движения первых".

"Орлята России" - проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Кравцов пояснил, что программа идет три года, в ее рамках сформировано уже 100 тыс. школьных команд, в которых участвуют более 2,5 млн детей. Участники проекта проходят образовательные треки и выполняют различные задания.