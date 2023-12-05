В Дагестане планируют восстановить 14 детских летних лагерей до 2030 года

Планируется провести капитальный ремонт объектов и строительство быстровозводимых зданий

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют к 2030 году восстановить работу 14 детских летних оздоровительных лагерей, где проведут ремонт и построят быстровозводимые здания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"В рамках программы по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей до 2030 года планируется капитальный ремонт и строительство быстровозводимых зданий в 14 детских лагерях Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день эти детские лагеря не функционируют. Проводится работа по их передаче из муниципальной собственности в собственность региона. "Десять лагерей уже находятся в собственности республики. В настоящий момент идет процедура передачи еще четырех лагерей из муниципальной собственности в собственность региона", - говорится в сообщении.

По данным администрации главы Дагестана, в 2023 году в республике летним отдыхом были охвачены 37 тыс. детей, в том числе 600 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них были организованы инклюзивные смены на базе 10 коррекционных школ. Путевки в лагеря также получили более 2 тыс. детей участников СВО. Для них были проведены профильные смены на базе республиканского центра образования "Солнечный берег".