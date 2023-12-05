В Заполярье школу и гимназию перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Глава города Максим Пухов отметил, что ограничения будут действовать с 6 по 11 декабря

МУРМАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Средняя школа №4 и гимназия №1 в городе Полярные Зори Мурманской области ушли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов на своей странице во "ВКонтакте".

"В связи с ростом заболеваемости, с целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки, учащиеся 1-11-х классов СОШ №4 и гимназии №1 переводятся на дистанционное обучение", - написал Пухов, отметив, что ограничения планируется ввести на неделю - с 6 по 11 декабря.

По данным управления Роспотребнадзора по Мурманской области, в конце ноября - начале декабря наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди заболевших более половины - дети возраста 7-14 лет.