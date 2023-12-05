В Удмуртии за последние пять лет построили 17 школ на 6 тыс. мест

Первый зампред правительства региона Ольга Абрамова отметила, что в республике ввели дополнительные меры поддержки для многодетных семей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Удмуртия построила в регионе десятки детских садов, ввела в эксплуатацию 17 школ на 6 тыс. мест за последние пять лет, рассказала первый зампред правительства региона Ольга Абрамова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"За последние годы в Удмуртии построили более 50 детских садов на 5 тыс. мест, введено в эксплуатацию 17 школ на 6 тыс. мест, такого у нас не было очень давно, но впереди еще большие планы", - отметила Абрамова, которая рассказала о достижениях в Удмуртии за последние пять лет.

По ее словам, в регионе также ввели дополнительные меры поддержки для многодетных семей. "Это единовременные выплаты и горчее питание. Более 230 тыс. семей в Удмуртской Республике получили адресную поддержку из федерального бюджета", - добавила Абрамова.

Объекты строились в том числе по нацпроекту "Образование", который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

В январе 2021 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что в республике необходимо создать около 37 тыс. мест в школах.

Ремонт дорог

Кроме того, в Удмуртии благодаря нацпроекту обновили около 1,7 тыс. км дорог. По словам Абрамовой, в 2024 году помимо реализации планов в районах большое внимание уделят и городу Ижевску.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.