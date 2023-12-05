В Росмолодежи предложили создать программу патриотического воспитания "Движения первых"

Глава агентства Ксения Разуваева отметила, что министерство просвещения подключится к разработке программы в случае ее поддержки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева предложила разработать программу патриотического воспитания участников "Движения первых".

"Мы сегодня принимаем программу воспитательной работы в движении, в соответствии с ней далее должны быть разработаны программы иной деятельности движения по самым приоритетным направлениям. Мне кажется, мы не преувеличим, если скажем, что сегодня один из главных приоритетов - это как раз патриотическая работа. И на самом деле все, о чем говорилось ранее, это, по сути, разные элементы патриотического воспитания, поэтому предложили бы создать программу патриотического воспитания участников движения, которая бы все эти элементы объединила", - сказала она в ходе ІІ заседания наблюдательного совета "Движения первых".

Разуваева отметила, что министерство просвещения подключится к разработке программы в случае ее поддержки.