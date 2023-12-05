Голикова заявила, что Год семьи в 2024 году планируют открыть большим тематическим форумом

Вице-премьер РФ отметила, что в планах сделать этот форум запоминающимся и для страны, и для семей, которые будут принимать в нем участие

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Год семьи в 2024 году планируют открыть большим тематическим форумом, это поможет передавать из поколения в поколение традиционные духовные ценности страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя инициативу члена регионального совета Ставропольского края "Движения первых" Екатерины Рыкун о том, чтобы начать Год семьи всероссийским семейным фестивалем.

"Хотела бы поблагодарить за Год семьи, мы сейчас формируем соответствующий план работы. Екатерина здесь говорила относительно форума, которым можно было бы открыть Год семьи в следующем году. Мы с удовольствием это сделаем, мы так и хотели - открыть Год семьи каким-то большим событием, безусловно, с вашим участием, хотим вас пригласить", - обратилась она к президенту РФ Владимиру Путину, выступая в формате видео-конференц-связи на заседании набсовета "Движения первых".

Голикова уточнила, что в планах сделать этот форум запоминающимся и для страны, и для семей, которые будут принимать в нем участие. По ее словам, это важно для того, чтобы поддерживать и развивать традиционные духовные ценности России и передавать их из поколения в поколение.

"Поэтому с удовольствием такой форум проведем и предлагаем ребятам из "Движения первых" и их семьям представить свои предложения, как бы они это видели", - добавила она.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера РФ Татьяну Голикову.