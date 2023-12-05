Барсуки замедлили железнодорожное движение в Нидерландах

Голландский оператор железнодорожной инфраструктуры ProRail сообщил, что следит за ситуацией и проводит экологическое исследование в ожидании решения по отлову и перемещению животных

ГААГА, 5 декабря. /ТАСС/. Барсуки вновь привели к замедлению железнодорожного движения в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении голландского оператора железнодорожной инфраструктуры ProRail.

Как уточнили в компании, крупная барсучья нора обнаружена на участке между населенными пунктами Бокстелом и Лимпде. Из-за этого скорость движения поездов здесь была ограничена 40 км/ч.

Этот железнодорожный путь в числе прочего соединяет крупный город Эйндховен и Тилбургский университет. Из-за ограничения скорости по нему теперь ходит меньше поездов.

Барсучья нора может включать до 30 гнездовых камер, соединенных многочисленными туннелями. Камеры обычно имеют высоту до 50 см, а ширина туннелей достигает 30 см.

Обнаруженная нора имеет как минимум 11 входов, сделанных в железнодорожной насыпи. ProRail следит за ситуацией и проводит экологическое исследование в ожидании решения по отлову и перемещению животных. "Мы проводим самые тщательные проверки и установили датчики для контроля за обстановкой, - отметили представители компании. - Мы выявили активных барсуков в этом месте, и они продолжают рыть норы. Поэтому мы не исключаем, что нам придется принять дополнительные меры и полностью перекрыть движение поездов на этом участке".

Проблема барсучьих нор не нова для Нидерландов. В марте сразу на двух участках было перекрыто движение из риска проседания почвы. Тогда же в ProRail сказали, что следят за 40 различными местами, где активны барсуки. Эти животные являются защищаемым видом в Нидерландах, поэтому их перемещение возможно только после получения специального разрешения.