В Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов

Температура воздуха в северо-восточных районах региона может опуститься ниже минус 30 градусов

ТАСС, 5 декабря. Режим повышенной готовности вводится в Костромской области из-за аномально холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха на 7-14 градусов ниже климатической нормы. В некоторых районах прогнозируется температура ниже -30 градусов, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"В связи с прогнозируемой на территории Костромской области холодной погодой губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение о введении на территории региона режима повышенной готовности. Он будет действовать с 20 часов 5 декабря. По данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в северо-восточных районах Костромской области может опуститься ниже минус 30 градусов. "Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области поручено обеспечить готовность сил и средств, в том числе подведомственных учреждений, к оперативному реагированию на складывающуюся обстановку, а также к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций", - сообщили в пресс-службе.

В каждом населенном пункте будут проводиться подворовые обходы, обходы мест проживания социально незащищенных слоев населения, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание будут обращать на содержание в надлежащем состоянии внутриквартирных электрических сетей и печного отопления.