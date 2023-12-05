СМИ: православная церковь Молдавии утратила еще один приход

По словам настоятеля церкви Петра Сторожа, изменения не повлияют на обряды

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Церковь Святого Николая Чудотворца в Кишиневе сообщила о выходе из подчинения митрополии Молдовы, которая является частью Русской православной церкви, и вхождении в состав Румынской православной церкви. Об этом сообщил информационный портал Ziua, опубликовавший видеозапись обращения настоятеля церкви Петра Сторожа.

"Сегодня наша церковь вместе с приходским советом, который представляет посещающих нас людей, решили сделать исторический шаг - присоединиться к митрополии Бессарабии", - сказал настоятель, обращаясь к прихожанам. По его словам, изменения никак не повлияют на церковные обряды. "Есть только одно отличие - мы сменили духовный вектор с Москвы на Бухарест", - сказал Сторожа.

В сентябре с призывом вливаться в ряды Румынской православной церкви выступила действующая на территории Молдавии Бессарабская митрополия Румынского патриархата. В том же месяце к румынской церкви примкнули шестеро священнослужителей, которые затем были лишены молдавской митрополией церковного сана. В ноябре митрополия Молдовы сменила предстоятелей еще пяти приходов на тех же основаниях. После этого митрополит Владимир провел совещание с настоятелями церквей и монастырей, по итогом которого был подтвержден действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви.

По данным бывшего президента Молдавии Игоря Додона, в ноябре действующий президент Майя Санду аннулировала соглашение о передаче в пользование митрополии Молдовы некоторых церквей, что облегчит их переход в состав румынской церкви. Додон осудил Санду и призвал прихожан защищать свою церковь.

Православная церковь Молдавии была основана в 1813 году и сейчас насчитывает более 1,2 тыс. приходов (6 епархий). В 1992 году на территории страны появилось представительство самоуправляемой Румынской православной церкви, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола митрополия и правительство республики. В 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине.