Турнир Специальной Олимпиады России стартовал в Ханты-Мансийске

Соревнования будут включать такие дисциплины, как настольный теннис и плавание, а также специальный паралимпийский вид спорта - бочче

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Турнир Специальной Олимпиады России открылся в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС. На соревнования приехали более 120 участников с особенностями ментального развития в возрасте от 12 до 22 лет.

Соревнования будут проходить 5 и 6 декабря, они включают в себя такие дисциплины, как настольный теннис и плавание, а также специальный паралимпийский вид спорта - бочче, представляющий собой игру с шарами на точность.

"В этом году мы впервые принимаем этот турнир и ответственно подошли к организации соревнований. Всегда рады принять международные, межрегиональные спортивные соревнования. Отмечу, что в Югре создан стандарт, в состав которого включены мероприятия по спортивной подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья", - сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Как она отметила, югорчане с 2012 года участвуют и побеждают в турнирах Специальной Олимпиады.

Спортивная программа завершится товарищеским матчем по мини-футболу между смешанными командами из атлетов Специальной Олимпиады и волонтеров "Газпром нефти".

"Спорт прежде всего призван создавать атмосферу радости и добра, разрушая барьеры и условности. За спортивными тренировками и соревнованиями скрываются тысячи личных побед, которые иногда видны только близким людям - родителям и наставникам. Я уверена, что проведение турнира в Ханты-Мансийске принесет положительные результаты не только для спортсменов, но и для региона, который совместно с "Газпром нефтью" делает важные шаги в направлении развития инклюзии", - отметила на открытии президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

"Делись энергией вдохновения"

На одной из площадок турнира сегодня открылась выставка творческих работ проекта "Делись энергией вдохновения", который призван привлечь внимание к движению Специальной Олимпиады.

В результате арт-практик атлетов Специальной Олимпиады и российских художников были созданы коллажи с вдохновляющими посланиями и видеоролики с личными историями спортсменов.

В 2024 году эти работы будут представлены на выставках в Санкт-Петербурге, Москве, Омске, Оренбурге, Томске, Тюмени и городах Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Наша программа социальных инвестиций направлена на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, создать среду для их самореализации. Мы 10 лет делаем арт-проекты в области инклюзии. И вот благодаря тому, что мы впервые стали партнерами Специальной Олимпиады, мы из арт-сферы перешли в спорт. Выставка показывает, что спорт можно совместить с искусством, а самое главное - их сочетание дает людям неподдельные эмоции, которые мы видим здесь на соревнованиях и которые заряжают людей энергией", - рассказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

О мероприятии

Специальная Олимпиада России - это движение, обеспечивающее круглогодичную спортивную подготовку и соревнования по различным видам спорта для детей и взрослых с ментальными особенностями развития, а также социальную адаптацию атлетов. Ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около 5 тысяч физкультурных мероприятий, в которых задействованы около 130 тысяч особенных людей.

Турнир Специальной Олимпиады России проходит при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" и правительства ХМАО-Югры.