Экспозицию стенда Санкт-Петербурга на выставке "Россия" отметили наградой

В основе экспозиции лежит концепция "Петербургского кинотеатра", который рассказывает об особом характере города и важнейших событиях в его истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Павильон Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" стал одним из самых посещаемых - за один месяц его экспозицию осмотрели свыше 200 тыс. человек, 60% из которых - дети и молодежь. Об этом сообщила пресс-служба Смольного, добавив, что вклад Петербурга в создание выставки был также отмечен специальной наградой.

"Эта награда всей команды, которая готовила экспозицию Петербурга для выставки. Наш город построен волей Петра Великого. Сегодня наш президент продолжает его дело, отстаивает те же ценности. Выставка "Россия" - масштабный проект, который реализован по поручению главы нашего государства", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который получил эту награду из рук первого заместителя руководителя Администрации президента России, председателя организационного комитета выставки Сергея Кириенко.

В основе экспозиции Санкт-Петербурга лежит концепция "Петербургского кинотеатра", который рассказывает об особом характере города, о важнейших событиях в его истории и достижениях, инновационном и научном потенциале Северной столицы, которые повлияли на развитие мегаполиса и всей страны. Петербургский стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений. Девиз экспозиции: "Петербург - город, где рождается хорошее настроение". Основной арт-объект петербургского стенда - детальная копия Дворцового моста, который разводится под уникальное светомузыкальное шоу.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".