В Новотроицком округе Херсонщины посадили 40 тыс. деревьев

Мероприятия прошли также в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах

ГЕНИЧЕСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды Херсонской области и волонтеры высадили 40 тыс. деревьев в Новотроицком округе. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"На территории Новотроицкого лесоохотничьего хозяйства участники акции - работники хозяйства, сотрудники Минприроды во главе с министром Николаем Быстрянцевым и волонтеры - высадили пять, а во всем Новотроицком округе - 40 тысяч деревьев", - написал он в Telegram-канале.

По его информации, мероприятия прошли также в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах. "Целью стало восстановление лесных угодий, что для нашего региона сейчас очень актуально из-за гибели лесов вследствие вражеских обстрелов.