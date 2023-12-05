В России впервые создается цифровая энциклопедия дольменов Кавказа

Реализовать проект планируется к концу 2025 года

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) приступили к созданию первой в России цифровой энциклопедии дольменов. Полноразмерный цифровой двойник кавказского дольмена представлен в вузе, сообщил ТАСС директор культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Кавказ" Альберт Саральп.

"Это первая полноценная копия дольмена, сделанная с помощью цифровых технологий в России. Мы в рамках своего научного проекта хотели показать, что можно не трогать дольмены, стоящие на земле, не ломать их, не переносить, дать им возможность стоять где они стояли тысячелетия, а с помощью современных технологий воссоздать их натуральные копии и выставлять их в научных, учебных, туристических центрах, музеях", - рассказал Саральп.

Разрабатываемая учеными КБГУ цифровая энциклопедия создается для фиксирования оставшихся целыми или частично уцелевших дольменов, уточнения их статуса как памятников культурного наследия и объективного контроля их состояния. "Их растаскивают, взрывают, кто-то создает коллекцию дольменов, это вандализм. Мы планируем создать три полноразмерных полимерных копий, сегодня презентовали первую. Они все непохожи, сделаны по разному принципу, в планах - оцифровать все интересные дольмены, которые есть на юге России. Они все разные в плане архитектуры, размеров, техники исполнения", - добавил он, отметив, что в проект войдут по меньшей мере 100 дольменов.

О роли программы "Приоритет-2030"

Работа по виртуальной реконструкции разрушенных дольменов проводится в рамках стратегического проекта университета федеральной программы "Приоритет-2030". Цифровое оборудование приобретено на средства этой программы. Стратегический проект КБГУ "Эрмитаж-Кавказ", в рамках которого был запущен проект "Цифровых двойников дольменов Кавказа", нацелен на создание уникальной культурно-образовательной, научной платформы общероссийского уровня для популяризации и обеспечения широкой доступности памятников мировой культуры, искусства и архитектуры на Северном Кавказе, прокомментировал и. о. ректора вуза Юрий Альтудов.

"Приятно, что нас в этом поддерживают коллеги из других регионов. Вместе с сотрудниками и студентами КБГУ к реализации данного проекта готовы подключиться научные сотрудники вузов и научных центров юга России, Абхазии, Москвы и Санкт-Петербурга. Реализовать проект планируется к концу 2025 года. Научное руководство этим масштабным проектом будет осуществляться учеными Государственного Эрмитажа", - отметил Альтудов.

Сотрудник Центра археолог Ислам Макоев отметил, что специалисты использовали новую технологию сканирования в 3D-проекции, что помогло сделать точные чертежи. Затем московские специалисты создали точную копию дольмена. "На работу сканирования, создания чертежей ушло около трех дней, создание точной копии заняло около двух недель. Модели сделаны из различных полимерных материалов, легких и прочных, чтобы можно было легко переносить", - рассказал он, пояснив, что далее специалисты будут подбирать более красивые дольмены и также создавать их копии, а остальные дольмены, попадающиеся ученым в ходе экспедиций, войдут в цифровую карту.

Она будет оснащена фото- и видеоинформацией для сохранения дольменной культуры, пояснил собеседник агентства. На Северном Кавказе, по предположению ученых есть около 2 тыс. дольменов, и они постараются создать полную карту дольменов северо-западного Кавказа.