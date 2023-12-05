В ДНР сосудистые центры получили медтехнику на 127 млн рублей

Глава республики Денис Пушилин отметил, что в регион прибыли 36 полностью оснащенных автомобилей скорой помощи

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика за несколько месяцев смогла оснастить республиканский онкоцентр современным компьютерным томографом, а также обеспечить медицинской техникой сосудистые центры на сумму 127 млн рублей. Об этом сообщил на второй конференции Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" глава ДНР Денис Пушилин.

"Во время встреч кандидатов в числе наиболее острых были вопросы организации медицинской помощи населению, их требовалось решать незамедлительно. Перечислю лишь некоторые из таких исполненных за последние месяцы наказов. Новый современный компьютерный томограф появился в республиканском онкоцентре. Донецкий городской онкодиспансер получил большой набор самого различного жизненно важного оборудования. На сумму более 127 миллионов рублей обеспечены медицинской техникой сосудистые центры", - сказал Пушилин.

Он добавил, что в республику прибыли 36 полностью оснащенных автомобилей скорой помощи. С помощью регионов-шефов в больнице Кировского был установлен томограф. "Благодаря решению президента у нас проведена диспансеризация детей, а в этом году проходит профосмотр взрослого населения, что позволяет выявить заболевания на ранних стадиях", - отметил Пушилин.