На Ставрополье участники "Движения первых" реализовали более 200 проектов

Глава края Владимир Владимиров отметил, что они связаны с поддержкой и помощью для людей, семей и всего края

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 проектов реализовали в 2023 году участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" на Ставрополье. Среди них социальные и волонтерские акции, а также инициативы в поддержку участников СВО, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"Во всех территориях края открыты его ["Движения первых"] первичные отделения, их насчитывается уже более 600. Свыше 35 тысяч юных жителей региона стали участниками движения. Только за этот год ими реализовано более 200 проектов, в том числе социальные и волонтерские акции, инициативы в поддержку участников СВО", - сказал губернатор, комментируя заседание Наблюдательного совета "Движения первых", которое прошло в Пятигорске с участием президента РФ Владимира Путина.

Глава края отметил, что проекты связаны с поддержкой и помощью для многих людей, семей, для всего края.

"Как отметил глава государства, во главе угла всегда стоит внутреннее наполнение работы с молодежью. И наша задача быть внимательными к воспитанию - помогать детям Ставрополья расти достойными людьми и настоящими гражданами родной страны. Любовь к России, стремление ее развивать и делать сильнее, творить добро и защищать правду - сегодня все это мы закладываем в основу молодежной политики Ставрополья. В том числе и в рамках сотрудничества с "Движением первых", - отметил глава края.