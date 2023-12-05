В ДНР более 900 школ и детсадов оснастят пищеблоками к 2024 году

Глава региона Денис Пушилин отметил, что это позволит закрыть вопрос с горячим питанием для "практически всех средних школ и детских садов республики"

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Более 900 школ и детских садов до конца года оснастят пищеблоками в Донецкой Народной Республике, что позволит обеспечить практически все общеобразовательные учреждения горячим питанием. Об этом сообщил на второй конференции Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" глава ДНР Денис Пушилин.

"У нас успешно реализуются проекты сферы образования. В частности, исполняя поручение президента России по организации горячего питания школьников, мы оснастили пищеблоками уже 607 общеобразовательных организаций, а до конца года их число должно составить 910", - сказал Пушилин.

Он добавил, что это позволит закрыть вопрос с горячим питанием для "практически всех средних школ и детских садов республики".