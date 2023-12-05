В Минэкономики ФРГ подтвердили, что Хабек разговаривал по телефону с пранкерами из РФ

По информации газеты Bild, во время телефонного разговора звонивший представился представителем Афрсоюза

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что вице-канцлер ФРГ и глава ведомства Роберт Хабек действительно разговаривал по телефону с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, во время телефонного разговора звонивший представился представителем Африканского союза. В Минэкономики подчеркнули, что в ходе разговора не обсуждалась информация, касающаяся безопасности, или конфиденциальная информация. Несколько раз беседа прерывалась из-за технических проблем на линии. Вразумительного разговора не произошло, отмечает издание.

По словам представителя министерства, четырехминутная запись, которая опубликована в Telegram и доступна на YouTube, является компиляцией. Вскоре после звонка ведомство заявило, что получило информацию от германских спецслужб. Они указали на то, что телефонный звонок Хабеку был ложным. Также в министерстве сообщили, что инцидент будет проанализирован в целях ужесточения стандартов безопасности.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Telegram разговор с Хабеком, в котором представились "африканским политиком". Министр рассказал, какие действия предпринимает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины. Также он жаловался на то, что цены на газ "по-прежнему высокие и это является проблемой".