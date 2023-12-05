В Петербурге выпустили в оборот новую новогоднюю марку

Рисунок марки с обрамленным снегирем был определен по результатам Всероссийского конкурса рисунка среди профессиональных художников, победителем которого стала Ирина Киян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония гашения и выпуска в оборот новой новогодней марки с изображением снегиря тиражом 423 тыс. экземпляров прошла в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Первый оттиск поставил ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе вместе с другими деятелями культуры, сообщили ТАСС в пресс-службе макрорегиона Северо-Запад "Почты России".

"Первые оттиски художественного штемпеля на праздничную продукцию поставили председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, народный артист РФ ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, заслуженный артист РФ художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского государственного театра балета им. Л. В. Якобсона Андриан Фадеев, директор БДТ им. Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова, заместитель директора "Почты России" макрорегиона Северо-Запад Наталья Парфенова", - рассказали в пресс-службе.

Рисунок почтовой марки с обрамленным снегирем был определен по результатам Всероссийского конкурса рисунка среди профессиональных художников, победителем которого стала Ирина Киян из Москвы. Ее работа получила признание жюри, а также наибольшую поддержку в онлайн-голосовании в номинации "Почтовая марка" и приз зрительских симпатий.

Номинал новогодней марки - 29 руб. Их уже можно приобрести в почтовых отделениях по всей стране.

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Владивостока, Волгограда, Калининграда, Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Суздаля и Томска.