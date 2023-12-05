В Румынии объявили эпидемию кори

В стране зафиксировали почти 2 тыс. случаев заболевания, сообщили в Министерстве здравоохранения

БУХАРЕСТ, 5 декабря. /ТАСС/. Эпидемия кори объявлена в Румынии. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, Министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев, а также лечения непривитых или не полностью привитых детей", - указывается в сообщении Минздрава.

В настоящее время в Румынии насчитывается почти 2 тыс. случаев заболевания корью в 29 уездах из 41, отмечается в нем.

Румынский Минздрав уточнил, что первую дозу вакцины в стране получили 78%, а две дозы - 62% подлежащих вакцинации детей. При этом в течение последних 10 лет количество привитых детей в стране снижается.