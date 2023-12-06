В Петербурге в честь Дня Кунсткамеры прозвучит полуденный выстрел

В музее антропологии и этнографии имени Петра Великого также пройдут лекции и акция "Цветы в добрые руки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) 6 декабря отпразднует День Кунсткамеры - в честь памятной даты в Петербурге прозвучит полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор музея, член-корреспондент РАН Андрей Головнев.

"Завтра будет произведен полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости - по сложившийся традиции стрелять доверено мне. После выстрела мы вернемся в Кунсткамеру, где начнется серия экскурсий от наших специалистов, которая также будет транслироваться онлайн на нашем сайте. Экскурсии совершенно бесплатные. Завершится день традиционным цукербродом - это яство, которым Кунсткамера угощала своих посетителей во времена Петра I", - сказал Головнев.

Одну из экскурсий директор также проведет лично. Помимо этого, в Кунсткамере запланированы лекции, традиционное собрание коллектива с обзором проделанной за год работы, а также новая акция "Цветы в добрые руки".

"Очень многие наши сотрудники любят и выращивают цветы, эта акция - их идея. Мы следуем традициями Петра I, который кстати, привез в наш город и в Россию огромное количество новых растений. Наши сотрудники специально для гостей и для этого дня выращивали цветы - всего 50 растений, которые завтра с 12:00 до 14:00 мы хотим подарить нашим посетителям", - поделилась главный хранитель фондов Кунсткамеры Наталья Копанева.

МАЭ РАН является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского публичного музея - Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня МАЭ РАН - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук, где продолжаются традиции русских этнографов и антропологов XVIII-XX веков. Музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.