В некоторых регионах России из-за холода объявили штормовое предупреждение

В частности, в Ивановской, Ярославской и Тверской областях температура будет на 16-18 градусов ниже нормы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Аномальное и опасное похолодание ожидает большинство регионов России в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 7-23 градуса ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпустили штормовые предупреждения об аномально холодной погоде в огромном количестве регионов с 6 по 10 декабря. Длительный период очень холодной погоды - это опасное явление. В Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской областях температура будет на 7-14 градусов ниже нормы, а в Ивановской, Ярославской, Тверской областях - на 16-18 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16-23 градуса, а в этих северных регионах - 25-29 градусов", - сообщил он.

Вильфанд рассказал, что в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа температура в эти дни будет на 7-14 градусов ниже нормы - морозы прогнозируются до 15-25 градусов. В Архангельской области, Ненецком автономном округе аномалии будет заметнее, там ожидается до минус 27-34 градусов, а в Коми - до 37 градусов.

"Приволжский федеральный округ ожидают отклонения от нормы на 14-21 градус, а в Кировской, Нижегородской областях, Пермском крае - даже на 20-23 градуса. Это означает, что в большинстве регионов морозы прогнозируются до 20-27 градусов, а в этих трех - до 28-36 градусов", - сказал он.

"Смотреть на карту России сейчас очень непривычно. Все эти регионы посинели от холода - все они окрашены густым синим цветом, который характеризует аномалии на прогностической карте. Я шучу, конечно, но ситуация редкая и опасная - очень холодная погода длительный период на такой огромной территории", - отметил Вильфанд.

Аномальный холод на азиатской части России

В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы до 37-44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области - до 30-40 градусов.

Аномальный холод в большинство сибирских регионов придет позже - 7 декабря. "На севере Сибирского федерального округа - на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском районе - температура будет на 7-16 градусов ниже нормы, а там и нормы приличные, поэтому морозы будут достигать 39-48 градусов. На юге округа, к которому относятся юг Красноярского края, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, республика Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская область, температура будет на 12-20 градусов ниже нормы - ожидаются морозы до 34-41 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Камчатском крае прогнозируются морозы до 38-42 градусов с 7 по 10 декабря, что на 6-12 градусов ниже климатической нормы. На Чукотке и в Магаданской области с 6 по 8 декабря температура будет на 7-13 градусов ниже нормы - морозы прогнозируются до 42-50 градусов. В Якутии морозы будут достигать 48-56 градусов, что на 7-14 градусов ниже нормы. Очень холодная погода ожидается также в Бурятии и Забайкальском крае - морозы до 30-40 градусов.