Верховный суд Украины обязал УПЦ отдать Свято-Николаевский собор заповеднику

Таким образом инстанция подтвердила постановление Западного апелляционного хозяйственного суда от 2 октября

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Украины подтвердил решение апелляционного суда об обязательстве канонической Украинской православной церкви (УПЦ) передать Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Об этом во вторник сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Верховный суд подтвердил постановление Западного апелляционного хозяйственного суда от 2 октября. Тогда апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 15 июня, обязавшего религиозную общину "Приход Святителя Николая" (относится к УПЦ - прим. ТАСС) вернуть Николаевский собор с кельями XVI-XVII веков общей площадью 1 756 кв. м, что в Кременце, Кременецко-Почаевскому историко-архитектурному заповеднику", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В октябре Министерство культуры Украины сообщило, что суд обязал УПЦ вернуть здание Свято-Николаевского кафедрального собора, в комплекс которого входят кельи XVI-XVII веков, в собственность Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Позже в Тернопольской епархии УПЦ сообщили, что апелляционный суд оставил в силе это решение. При этом в Министерство культуры Украины заявили, что верующие незаконно использовали храм, являющийся памятником архитектуры национального значения, и подали иск с требованием к канонической церкви освободить помещения.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Несмотря на это, по информации Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек.