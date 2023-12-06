В Греции безопасность в связи с маршами молодежи обеспечивают около 4 тыс. полицейских

В Афинах водителям порекомендовали не ездить в центр города и избегать парковки на центральных улицах

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Около 4 тыс. полицейских обеспечивают безопасность в Афинах и других городах Греции в связи с планирующимися маршами молодежи, которые приурочены к 15-й годовщине гибели от пули полицейского в 2008 году 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По сведениям полиции, в центре Афин планируются шествия школьников и студентов, а также левых партий и организаций. Возможны также беспорядки с участием анархистов, которые происходят ежегодно в связи с этой датой. К охране порядка на улицах, а также правительственных зданий и посольств привлекаются около 4 тыс. полицейских из всех подразделений, в том числе спецназ и представители антитеррористической службы. Движение транспорта будет постепенно перекрываться в центре города, водителям рекомендуется избегать поездки туда и парковки на центральных улицах. Над центром города будет барражировать полицейский вертолет и дроны. Приготовлены водометные машины на случай беспорядков.

В центре города по распоряжению полиции будут закрыты на вход и выход пассажиров две станции метро "Панепистимио" и "Монастираки". Поезда будут проходить через эти станции без остановок.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и автомашин, которые длились около трех недель. По данным Торговой палаты Афин, тогда 565 магазинам был нанесен ущерб на сумму €200 млн.

Процесс по делу двух полицейских, которые были причастны к убийству подростка, длился почти год. Баллистическая экспертиза показала, что пуля попала в сердце Григоропулоса рикошетом, однако, по показаниям свидетелей, 38-летний полицейский стрелял в сторону группы подростков, блокировавшей патрульную полицейскую машину. Суд признал полицейского виновным в умышленном убийстве и приговорил его в октябре 2010 года к пожизненному заключению. Однако позднее этот вердикт в процессе апелляции был заменен на 13-летний срок, а в июле 2019 года полицейский был отпущен на свободу. Другой полицейский, признанный соучастником преступления, получил 10-летний срок, который через год был заменен на условный "по состоянию здоровья заключенного", и его тоже освободили.

Каждый год 6 декабря представители левых организаций и анархистских движений проводят манифестации в память о погибшем юноше, призывая к "сопротивлению властям и солидарности с политзаключенными".