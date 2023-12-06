В Афинах из-за визита Эрдогана запретили митинги 7 декабря

Повышенные меры безопасности также будут приняты в международном аэропорту

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция запретила митинги и шествия в нескольких районах Афин 7 декабря в связи с официальным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию. Об этом сообщил телеканал ERT-news со ссылкой на распоряжение начальника полицейского управления столичной области Аттика.

В распоряжении говорится, что во время официального визита в Грецию президента Турции "запрещаются любые публичные собрания на открытом воздухе с 06:00 до 18:00 четверга, 7 декабря 2023 года, по соображениям общественной безопасности". В решении перечислены улицы, площади и магистрали, которые ведут из международного аэропорта в Афины, включая эстакады, мосты, развязки и перекрестки.

По данным газеты Proto thema, более 3,5 тыс. полицейских будут задействованы в обеспечении безопасности в ходе визита президента Турции. Во время проезда его кортежа будет ограничено движение на дорогах. Повышенные меры безопасности будут приняты в международном аэропорту. Ситуацию с воздуха будут отслеживать с помощью вертолетов и дронов.

Программа визита Эрдогана предусматривает встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Затем пройдет пленарное заседание совета сотрудничества двух стран. По данным информационного портала Iefimerida, стороны подпишут 20 соглашений.