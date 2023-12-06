В пригороде Магадана из-за морозов объявили свободное посещение школ

Речь идет о поселках Сокол и Уптар

ТАСС, 6 декабря. Школьники пригородных поселков Магадана - Сокол и Уптар - смогут посещать школу в свободном режиме на усмотрение родителей в среду, 6 декабря. Об этом сообщил мэр Юрий Гришан в Telegram-канале.

"Сегодня, 6 декабря, в связи с низкими температурами на улице в школах Сокола и Уптара установлен особый режим работы для учащихся 1-11-х классов. Решение о посещении занятий принимают родители, но необходимо известить классного руководителя", - отметил глава городской администрации.

Такой режим вводился во вторник и был продлен из-за морозов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Магаданской области опустится ниже минус 50 градусов. Ранее об этом предупреждали в региональном МЧС. Потепление местные синоптики прогнозировали ближе к концу недели.