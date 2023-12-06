На Чукотке 90 сотрудников больницы получат служебные комнаты

Капитальный ремонт общежития медицинских работников в Анадыре завершили благодаря реализации госпрограммы, отметила и.о. руководителя окружного департамента здравоохранения Елена Дроздова

ТАСС, 6 декабря. Около 90 сотрудников Чукотской окружной больницы получат служебные комнаты в отремонтированном по госпрограмме общежитии в Анадыре. Это позволит закрыть потребность уже работающих медицинских сотрудников в служебных жилых помещениях и привлечь новых, сообщила ТАСС и.о. руководителя окружного департамента здравоохранения Елена Дроздова.

"Капитальный ремонт общежития медицинских работников в Анадыре завершен благодаря реализации в округе государственной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа". Сотрудникам предоставлено 90 мест. Это закроет потребность в размещении уже работающих в больнице специалистов и позволит пригласить новых", - сказала Дроздова.

Она добавила, что в отремонтированном общежитии также предусмотрены бесплатные места для пациентов из районов Чукотки, которые прибывают в окружную больницу на лечение и обследования.