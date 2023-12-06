На Камчатке открыли движение по дороге до поселка Октябрьский

Оно было ограничено с 27 ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Движение по участку трассы до поселка Октябрьский на Камчатке, ограниченное из-за переливов песчаных кос волнами Охотского моря 27 ноября, возобновлено, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Утром 6 декабря возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Начикинский совхоз - село Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косовово - колхоз имени Октябрьской революции в Усть-Большерецком муниципальном районе. Скопления автотранспорта там зафиксировано не было. Ограничение было введено в связи с размывом полотна автомобильной дороги и проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по участку трассы было ограничено 27 ноября.