Суд в РФ впервые взыскал компенсацию за использование дипфейк-видео без разрешения

Речь идет о рекламном ролике с участием человека с лицом Киану Ривза

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал ООО "Бизнес-аналитика" выплатить компенсацию в 500 тыс. рублей компании "Рефейс технолоджис" за использование видеоролика, созданного с использованием дипфейк-технологии, что является первым решением подобного рода в России. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Взыскать ООО "Бизнес-аналитика" в пользу ООО "Рефейс технолоджис" компенсацию в размере 500 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.", - говорится в документе. Там также отмечается, что дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства, а значит, решение подлежит немедленному исполнению.

Как следует из материалов дела, компания "Адженда медиа групп" (AMG) создала по заказу "Рефейс технолоджис" получасовое рекламное видео, где человек с лицом Киану Ривза несколько раз проверяет, не выключил ли он утюг перед выходом из дома, даже фотографирует его, однако в конечном счете уходит из квартиры с утюгом в руке. Однако затем оказалось, что этот ролик скачала для своих целей "Бизнес-аналитика". Поскольку прав у этой компании на этот видеоматериал не было, владелец ролика обратился в суд с требованием компенсации за нарушение исключительного права.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, так как, по его мнению, этот видеоролик не является объектом авторского права по причине использования технологии дипфейк. Эти доводы ответчика "отклоняются судом, поскольку технология deepfake - это дополнительный инструмент обработки (технического монтажа) видеоматериалов, а не способ их создания", обратил внимание суд. В решении также указано, что применение такой технологии само по себе не свидетельствует о том, что видеоролик доступен для свободного использования без согласия правообладателя, или о том, что люди, участвовавшие в создании ролика, не признаются его авторами. На этом основании иск "Рефейс технолоджис" был удовлетворен.

"Рефейс технолоджис" занимается созданием дипфейк-роликов и размещает их в социальных сетях. Основным видом деятельности ООО "Бизнес-аналитика" является разработка программного обеспечения.