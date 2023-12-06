Сотрудники WP проведут 24-часовую забастовку из-за невыгодных контрактов

Руководство газеты неоднократно срывало переговоры по таким ключевым вопросам, как оплата труда, повышение зарплат и поддержка психического здоровья сотрудников, отметили в профсоюзе работников издания

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники газеты The Washington Post в четверг проведут 24-часовую забастовку в знак протеста против увольнений и затянувшихся переговоров о контрактах. Об этом сообщил профсоюз работников издания.

"В течение 18 месяцев члены нашего профсоюза пытались договориться о более справедливом контракте для всех нас", - указано в заявлении. Отмечается, что руководство газеты "отказывалось вести диалог добросовестно" и неоднократно срывало переговоры по таким ключевым вопросам, как оплата труда, повышение зарплат, политика удаленной работы, поддержка психического здоровья сотрудников. Сотрудники также выступили против сокращений штата, отметив, что за последний год были уволены 40 человек.

"Именно поэтому 7 декабря работники The Washington Post объявляют 24-часовую забастовку", - пояснили в профсоюзе. В заявлении также содержится просьба к читателям газеты не просматривать никакие материалы The Washington Post в течение 24 часов.