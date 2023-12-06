Эксперт рассказала, чем заменить витамины в морозную погоду

В своем рационе стоит сделать акцент на продукты, богатые витаминами А, В, Е, С и омега-3 жирными кислотами, сообщила эндокринолог-диетолог клиники "Ниармедик" Анастасия Иванова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Необходимости в дополнительном приеме витаминов в морозную погоду нет, если рацион человека полноценный и сбалансированный. Об этом ТАСС сообщила эндокринолог-диетолог клиники "Ниармедик" Анастасия Иванова.

"При полноценном и сбалансированном питании в дополнительном приеме витаминов нет необходимости, поэтому упор стоит сделать именно на продукты, богатые витаминами А, В, Е, С и омега-3 жирными кислотами: жирные сорта рыбы, орехи, авокадо, яйца, зеленые листовые овощи, морковь и растительные масла", - сказала она.

По словам Ивановой, в холода люди предпочитают более калорийную пищу. Она посоветовала выбирать напитки без добавленного сахара, чтобы не поправляться. Врач добавила, что поддержать организм поможет теплый чай. В напиток можно добавлять облепиху, лимон и специи - бадьян, корицу или гвоздику.

"Продлить чувство насыщения помогут две группы продуктов: медленные углеводы - цельнозерновые крупы (гречка, киноа, бурый рис), а также белок - мясо, птица и рыба. А чтобы сбалансировать рацион, нужно добавить любые овощи. В этом случае прием пищи будет сытный и полезный", - заключила врач.

Как ранее сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве с 5 по 10 декабря прогнозируются морозы до 17-20 градусов. Он подчеркнул, что такой холодной погоды в этот период еще не было в XXI веке.​​