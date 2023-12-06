В России могут ввести электронный сертификат для лечения бойцов спецоперации

В стране необходимо создать унифицированную систему медицинской реабилитации ветеранов боевых действий, отметил автор инициативы председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для введения электронного сертификата на лечение и реабилитацию участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В начале ноября 2023 года в Госдуме прошло расширенное заседание Совета по делам ветеранов и Координационного совета при председателе СРЗП с участием представителей думских комитетов, руководителей общероссийских организаций ветеранов боевых действий.

Как отмечается в обращении, принятом по итогам слушаний, участники круглого стола были едины в необходимости тесного взаимодействия между государством, ветеранскими организациями и непосредственными участниками СВО. По мнению участников круглого стола, государство должно организовать программы реабилитации и медицинской помощи участникам СВО, родственникам погибших воинов, оказать им психологическую поддержку, обеспечивать соблюдение их прав и социальных гарантий.

В связи с этим Миронов в ходе круглого стола предложил наделить фонд "Защитники Отечества" полномочиями по оказанию помощи ветеранам боевых действий, участвовавшим в любых военных конфликтах. "Необходимо создать унифицированную систему медицинской реабилитации ветеранов боевых действий, разработать и внедрить программу реабилитации с использованием электронного реабилитационного сертификата. С его помощью участники боевых действий должны получить возможность проходить бесплатное лечение и реабилитацию в государственных и частных медучреждениях", - добавил в беседе с ТАСС Миронов.

"Направляю вам указанные рекомендации для рассмотрения, учета в работе правительства Российской Федерации и принятия необходимых мер по их реализации", - говорится в письме.