Больница в центре сектора Газа сообщила о нехватке топлива и медикаментов

При этом сотни пациентов нуждаются в неотложной помощи из-за непрекращающихся бомбардировок, подчеркнула группа "Врачи без границ"

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Гуманитарная группа "Врачи без границ" сообщила о критической нехватке топлива и медикаментов в больнице "Аль-Акса" в Газе. Сообщение об этом было опубликовано на странице организации в социальной сети X (ранее Twitter).

"Запасы топлива и медикаментов в больнице "Аль-Акса", расположенной в центральной части сектора Газа, достигли критически низкого уровня, тогда как сотни пациентов нуждаются в неотложной помощи из-за непрекращающихся бомбардировок региона израильскими силами", - указала гуманитарная группа, отметив также, что больница ежедневно принимает от 150 до 200 раненых и у ее врачей "заканчиваются предметы первой необходимости для их лечения".

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о сокращении числа функционирующих больниц в секторе Газа с 36 до 18, отметив, что только 3 из них оказывают первую помощь, в то время как остальные - лишь отдельные услуги.