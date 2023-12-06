В Приангарье многодетным семьям увеличили выплату на 100 тыс. рублей взамен земли

Нововведение начнет действовать с 1 января 2024 года

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области увеличили на 100 тыс. размер социальной выплаты, которую многодетные семьи могут получить взамен земельного участка. С 1 января 2024 года ее размер составит 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области увеличили размер социальной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. Изменения в положение о предоставлении выплаты подписал губернатор Игорь Кобзев. С 1 января 2024 года размер выплаты составит 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, деньги можно направить на оплату ипотечных кредитов, строительство дома или квартиры. За три года действия новой меры поддержки ею воспользовались 1 402 многодетных семьи Иркутской области. В частности, в 2023 году выплату получили 518 многодетных семей, в региональном бюджете на эти цели было предусмотрено 104 млн рублей.

Социальная выплата, которую многодетные могут получить взамен земельного участка, была введена указом губернатора региона в 2021 году, чтобы ускорить процесс обеспечения этой категории граждан землей. Выплата предоставляется семьям, которые состоят на земельном учете более трех лет. Чтобы получить деньги, семья должна подать заявление.