В Магаданской области из-за непогоды объявили экстренное предупреждение

В регионе прогнозируют ветер до 20 м/с и метель

ТАСС, 6 декабря. Специалисты пожарно-спасательного центра Магаданской области объявили экстренное предупреждение в связи с непогодой, которая ожидается в четверг, 7 декабря. Об этом сообщается на сайте центра.

"7 декабря 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в городе Магадане, Ольском и Омсукчанском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - говорится сообщение ведомства.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что днем 7 декабря в городе Магадане, местами в Ольском, на побережье Омсукчанского муниципального округа ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью.