В ЕАО заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть

Специалисты зафиксировали превышение эпидемического порога на более 20%.

ТАСС, 6 декабря. Число заражений острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в Еврейской автономной области (ЕАО) за неделю увеличилось на 24,2%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В области отмечается сезонный подъем ОРВИ. На 48 календарной неделе по области в целом зарегистрировано превышение эпидемического порога на 21,9%. <…> По отношению к предыдущей неделе заболеваемость ОРВИ по области увеличилась на 24,2%", - сообщили в пресс-службе.

Рост числа заболевших отмечается в возрастной группе от 15 лет - плюс 100,99% за неделю и у детей 7-14 лет - плюс 12,41%. Снижение пороговых значений зарегистрировано среди детей от 0 до 2 лет - минус 28,7% и у дошкольников от 3 до 6 лет - минус 17,95%. По Биробиджану заболеваемость ОРВИ ниже пороговых значений на 27,5%, за исключением людей старше 15 лет - плюс 56,4%.

Из-за ОРВИ до 12 декабря приостановлен учебный процесс школе №14 Биробиджана и нескольких классах в других учебных заведениях. Профилактическая мера направлена на прерывание распространения инфекции. Учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей на срок не менее семи дней. В профилактических целях ранее были привиты 65 768 человек, 19 015 из которых - дети, население области охвачено вакцинацией на 42,8%.

За неделю в регионе зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев гриппа и 122 пациента с коронавирусом. Фиксируется рост случаев новой коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших приходится на возрастные группы 30-49 лет, а так же 50-64, 65 и старше.