Актеры Голливуда ратифицировали соглашение со студиями

В результате ратификации документа членам SAG-AFTRA, в частности, повысят зарплаты и предоставят защиту в связи с использованием в индустрии технологий ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря /ТАСС/. Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) сообщила о ратификации соглашения с голливудскими студиями.

"Сегодня мы завершаем одну из самых важных глав в современной истории индустрии развлечений. Телевизионные и театральные контракты на 2023 год были официально ратифицированы членами SAG-AFTRA по результатам голосования 78,33% против 21,67%", - сообщил профсоюз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Отмечается, что в голосовании приняли участие 38,15% членов федерации.

В результате ратификации соглашения членам SAG-AFTRA, в частности, повысят заработные платы и предоставят защиту в связи с использованием в индустрии технологий искусственного интеллекта.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. человек, началась 14 июля и фактически остановила производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино. 9 ноября профсоюз сообщил о достижении предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, что дало членам SAG-AFTRA возможность прекратить забастовку.