Собянин сообщил о возможности школьников получить дополнительные баллы для поступления

Для этого ученики, занимающиеся по доппрограммам углубленного уровня, могут написать пробный экзамен, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Обучающиеся столичных школ, которые занимаются на дополнительных программах углубленного уровня, могут написать пробный экзамен, за который возможно получить баллы для поступления в вузы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

"Отборочный (дистанционный этап) состоится в январе и феврале на образовательной платформе Moodle. Например, по компетенции "Разработка настольных приложений" надо решить задачи по информатике, продумать и создать компьютерную программу c графическим интерфейсом. Заключительный (очный этап) продлится с марта по май на площадках федеральных вузов Москвы. Ребятам предстоит решить задачи в сфере программирования и электроники, сделать эскизный дизайн-проект изделия и так далее", - говорится в сообщении.

Список компетенций, вузов-партнеров и условия экзамена можно уточнить на сайте образовательного комплекса "Воробьевы горы". Регистрация продлится до 14 января. Участвовать могут школьники от 12 до 18 лет.