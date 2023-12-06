Военно-грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Ограничения будут действовать до особого распоряжения

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Движение большегрузных автотранспортных средств временно прекращено на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за ухудшения погоды в Грузии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.