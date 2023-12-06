В Приморье на 3% снизилось число вакцинированных от гриппа жителей

В регионе привились 839,4 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Число жителей Приморья, получивших прививку от гриппа, в 2023 году снизилось на 3%. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"В Приморье с 1 сентября привились от гриппа 839,4 тыс. человек, из них 200 130 детей. Прививочная кампания завершилась 1 декабря. В прошлом году в осенний период защиту от гриппа получили более 866 тыс. приморцев, в том числе 205 тыс. детей", - сообщили в ведомстве.

Прививочная кампания длилась три месяца. Тем, кто не успел привиться, специалисты территориального управления Роспотребнадзора рекомендуют после каждой поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки и избегать мест скопления людей, а также использовать медицинские маски. По данным на конец ноября, сезонная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе на 45% выше уровня эпидемического порога среди населения всех возрастных групп, кроме детей в возрасте до двух лет.