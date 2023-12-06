В Москве обновили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях

На время проведения работ объекты не закрывались для движения автотранспорта, вводились временные перекрытия по одной полосе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене деформационных швов на 34 инженерных сооружениях. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновили такие конструкции на 34 объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский МКАД (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский", - сказал Бирюков.

По его словам, периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.

"Специалисты разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, после чего провели армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрывались для движения автотранспорта, вводились временные перекрытия по одной полосе", - добавил заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.