Пригородные электрички в Московском регионе с 10 декабря будут ходить по новому графику

Изменения в расписании подготовили с учетом анализа актуального пассажиропотока

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Электропоезда в пределах Московского транспортного узла с 10 декабря будут следовать по новому расписанию, подготовленному с учетом анализа актуального пассажиропотока. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Ежегодно начиная со второго воскресенья декабря электропоезда в пределах Московского транспортного узла следуют по новому расписанию. В этом году изменения вступят в силу с 10 декабря. Их подготовили с учетом анализа актуального пассажиропотока для того, чтобы сделать график максимально удобным для каждого направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году удалось уменьшить интервалы движения некоторых поездов. А за счет открытия МЦД-3 и МЦД-4 на всех направлениях увеличилось количество рейсов: 4 174 рейса по рабочим дням и 3 908 по выходным, что на 544 и 652 больше, чем в 2022 году. Назначено 13 дополнительных пригородных поездов, продлены маршруты следования еще 33. Для восьми электричек сокращено время пути, еще для шести назначены дополнительные остановки и изменен порядок курсирования.

Ввод новых поездов и продление маршрутов

На Белорусском и Савеловском направлениях (МЦД-1) назначены два новых поезда: Лобня - Можайск и Савеловский вокзал - Дмитров. Электричка №6301 Икша - Голицыно будет делать дополнительные остановки на платформах Отрадное, Здравница, Дачное. Также продлены маршруты шести пригородных поездов, восстановлены два рейса Дубна - Одинцово и 10 рейсов Москва - Одинцово.

На Курском и Рижском направлениях (МЦД-2) назначили два поезда Серпухов - Волоколамск и один поезд Серпухов - Царицыно, продлили маршрут одного поезда. Движение поезда Москва -Тула ускорено на 20 минут, восстановлен поезд №6504 Дедовск - Стрешнево. Продлены маршруты девяти пригородных электричек.

На МЦД-4 ускорили движение на участке Железнодорожная - Апрелевка, поезда преодолевают его на 10 минут быстрее. На Калужском и Горьковском направлениях продлили маршруты 14 пригородных поездов, ускорили пять экспрессов: Москва - Владимир, Крутое - Москва, Москва - Захарово (на 10 минут), Москва - Петушки и Москва - Владимир (на 19 минут). Назначены семь дополнительных электричек.

На Павелецком направлении сокращено время в пути двух поездов Москва - Узловая (на 16 минут по маршруту Москва - Узловая, на шесть минут - в обратном направлении), продлен маршрут одного поезда и назначены три дополнительных.

На Ярославском направлении в час пик назначили дополнительный поезд Пушкино - Ярославский вокзал и продлили маршрут следования одного поезда. Появились дополнительные остановки: Соколовская, Подлипки-Дачные электрички №6559 Щелково - Ярославский вокзал.

На Казанском направлении продлили маршруты двух поездов.