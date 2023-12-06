В Магаданской области эпидемический порог по ОРВИ превышен на 19,7%

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Магадане

ТАСС, 6 декабря. Заболеваемость ОРВИ в Магаданской области выросла на 2,63%, эпидемический порог превышен на 19,7%, сообщили в региональном Минздраве.

"На Колыме эпидемический порог по ОРВИ превышен на 19,7%. С симптомами ОРВИ в поликлиники обратились 1 015 человек, в том числе 753 ребенка в возрасте от 0 до 14 лет. За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 2,63%", - говорится в сообщении министерства.

Больше всего заболевших в Магадане (850 человек, в том числе 620 детей).

Также в период с 27 ноября по 3 декабря медики зарегистрировали 103 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

"В ряде муниципальных образований были приостановлены учебные и воспитательные процессы в детских образовательных учреждениях. В частности, не посещали свои учреждения школьники трех классов трех средних школ и воспитанники 10 групп восьми дошкольных учреждений", - добавили в Минздраве региона.