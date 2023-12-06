Путин поздравил коллектив "Вечерней Москвы" со 100-летием выхода первого номера газеты

Президент отметил роль журналистов издания в содействии решению насущных проблем города

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив редакции "Вечерней Москвы" со 100-летием выхода первого номера газеты, отметив роль журналистов издания в содействии решению насущных проблем города.

"Отрадно, что нынешний коллектив бережет богатейшее творческое наследие предшественников, поддерживает постоянный диалог с преданной аудиторией, стремится отвечать интересам и ожиданиям читателей, содействовать решению насущных проблем родного города. И потому ваше издание пользуется заслуженным признанием москвичей", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что у истоков рождения газеты стояли талантливые писатели и поэты, публицисты, редакторы и корреспонденты, которые задавали высокие стандарты качества работы, создавали летопись общественной, культурной, спортивной жизни столицы России.

Путин поблагодарил коллектив "Вечерней Москвы" за труд и ответственное отношение к делу. Он пожелал журналистам здоровья, успехов и всего самого доброго.

Газета "Вечерняя Москва", основанная как печатный орган Моссовета, изначально представляла собой приложение к газете "Рабочая Москва". Ее первый выпуск вышел 6 декабря 1923 года. Первым главным редактором издания стал Борис Волин (1886-1957), его заместителем - Михаил Кольцов (1898-1940). Во второй половине 1920-х годов в газете неоднократно публиковались стихотворения Владимира Маяковского, который числился литературным сотрудником издания и писал некоторые стихи по заданию редакции. В 1929 году в газете печатались некоторые главы романа Михаила Шолохова "Тихий Дон".

С 2016 года должность генерального директора АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" занимает Георгий Рудницкий, главного редактора печатных СМИ - Александр Куприянов.