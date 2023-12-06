Аккредитованный при ООН правозащитник подал в отставку после угроз из-за позиции по Газе

Мухаммед Сафа сообщил, что они начали поступать после его призывов признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава аккредитованной при ООН международной правозащитной организации Patriotic View ("Патриотическое видение", PVA) Мухаммед Сафа подал в отставку с поста основного представителя организации при ООН из-за угроз властей в адрес его семьи. По его словам, они начали поступать после призывов активиста признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что я подал прошение об отставке с поста главного представителя PVA в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Женеве и Вене и жду, что оно будет принято", - сообщил Сафа в социальной сети X (ранее Twitter). По его словам, этот шаг связан с неспособностью нескольких комитетов ООН "осудить Израиль за преступления геноцида, которые он совершает в Газе". "Что еще более важно, я и моя семья подвергаемся серьезным смертельным угрозам со стороны правительственных чиновников и ведомств, а Организация Объединенных Наций не в состоянии защитить нас", - добавил он.

Сафа пояснил, что на протяжении почти 10 лет в качестве представителя PVA безвозмездно участвовал в работе ООН, помогая продвигать ее программы и цели, а также Декларацию прав человека ООН. Правозащитник призвал "не прекращать говорить о Газе" и "отстаивать права человека для всех и каждого". Он добавил, что может продолжить работу при ООН, если ему и его семье будет обеспечена необходимая защита.

PVA была основана в 2013 году, в 2018 году организация получила специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) в Нью-Йорке. С 2016 года она аккредитована при отделении ООН в Женеве, а с 2018 года - при отделении ООН в Вене. Организация привержена конвенциям ООН, ее представители занимаются продвижением прав человека, гуманитарными вопросами и экологическими проблемами.