В Сочи на горнолыжном курорте временно закрыли канатные дороги из-за ветра

По данным гидрометцентра Краснодарского края, 6 декабря его порывы утром и днем местами достигают 18 м/с

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Работа канатных дорог временно остановлена на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи из-за усиления ветра, сообщает Telegram-канал курорта.

По данным гидрометцентра края, в среду температура воздуха в горах прогреется до 5 градусов выше нуля, ветер северо-восточный, утром и днем местами порывы до 18 м/с.

"Из-за усиления ветра канатные дороги "Аибга" и "Черная пирамида" временно закрыты. Как только будут условия для безопасной работы, канатные дороги будут открыты", - говорится в сообщении.

Также временно закрыты трассы "Цирк 2", "Восточная" и "Аибга". Уточняется, что открыт зеленый участок трассы "Первый снег".

Курорт "Роза Хутор" о введении ограничений из-за непогоды в среду не сообщал.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до конца суток 6 декабря.