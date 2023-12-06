ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян экономят электроэнергию

По данным опроса, 30% респондентов отключают свет там, где он не нужен, еще 18% пользуются энергосберегающими лампочками и 5% - энергосберегающей техникой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Больше половины (58%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) экономят электричество. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

"Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМ, 6 из 10 россиян экономят электричество (58%, в 2013 году - 60%), причем делают это самыми разными способами", - говорится в сообщении.

По результатам опроса, в целях экономии 30% респондентов отключают свет там, где он не нужен, еще 18% пользуются энергосберегающими лампочками и 5% - энергосберегающей техникой. Кроме того, 11% опрошенных рационально используют электроприборы, 9% отключают приборы на ночь и при уходе из дома. Еще 35% россиян ответили, что не принимают никаких мер для экономии электроэнергии.

Порядка 65% опрошенных, которые предпринимают усилия для экономии электроэнергии, отметили, что это действительно помогает сократить расходы на оплату. Отмечается, что среди причин для экономии респонденты выделили финансовый мотив (37%), семейную привычку (37%) и ради блага планеты (17%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 ноября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.