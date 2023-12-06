В Югре из-за 30-градусных морозов отменили несколько автобусных рейсов

В Нижневартовске зафиксировали -33 градуса, которые ощущаются как -40

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько автобусных рейсов отменили из Нижневартовска в другие населенные пункты из-за сильных морозов. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе автовокзала Нижневартовска.

"Из-за сильных морозов сегодня отмен ряд автобусных рейсов по направлению Нижневартовск - Радужный, а также в Покачи, Аган и Новоаганск", - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в Нижневартовске температура воздуха составляет -33 градуса, она ощущается как -40. В Радужном и Покачах столбик термометра опустился до -34...-35 градусов.

Как сообщал ТАСС ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионах УрФО температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются морозы до 37-44 градусов. По данным синоптиков, в регионе из-за сильных холодов с 4 по 8 декабря объявили штормовое предупреждение.