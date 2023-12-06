В Сочи отказались от запуска новогодних фейерверков

Деньги, которые раньше выделяли на городские фейерверки, направят на поддержку бойцов СВО

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. В Сочи отменили салюты в новогодние праздники, сообщил в Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"Городских фейерверков на Рождество и Новый год в этом году в Сочи не будет. Средства направим на передовую СВО для поддержки наших Защитников Отечества", - говорится в сообщении.

Власти Сочи призвали гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, присоединиться к инициативе и направить деньги на благотворительные цели. "Масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом отложим до времени, когда наши ребята с победой вернутся домой к своим семьям", - сказал Копайгородский.

На каникулы в городе-курорте запланированы более 250 событий. Акцент во время предстоящих праздников сделают на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике.